Jovem de 20 anos é esfaqueada pelo próprio companheiro em Ananindeua

​Uma mulher identificada como Suzane Benedita da Paixão Pinheiro, 20 anos, ficou ferida na noite deste domingo (7), após ter sido esfaqueada pelo próprio companheiro, Rodrigo Muniz Souza. O caso ocorreu na rua dos Igarapés, bairro do Una, em Ananindeua. A vítima foi atingida no peito e na barriga, segundo a polícia. Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e prestou socorro à vítima. Suzane foi encaminhada para um hospital não informado. Seu estado de saúde não foi divulgado.

Policiais militares do 6º Batalhão atenderam a ocorrência, mas não forneceram detalhes acerca das circunstâncias do ocorrido, nem sobre o suspeito. Portanto, ainda não há informações se ele foi preso ou conseguiu fugir.

Imagens compartilhadas em grupos de trocas de mensagens mostram a vítima jogada ao chão, e o local do crime bastante ensanguentado.

A jovem é mãe de uma criança de aproximadamente dois anos e que, supostamente, estava no local no momento do crime. De acordo com informações de testemunhas, o bebê, que não é filho do suspeito, teria sido levado para casa de vizinhos próximos no momento da confusão.

A reportagem de O Liberal acionou a Polícia Civil para apurar mais informações sobre o caso e aguarda retorno.