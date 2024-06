Cabo da PM assassinado é velado no bairro do Marco; polícia investiga crime

O Policial Militar da reserva cabo Max André da Conceição Bentes foi velado na tarde desta segunda-feira (24/06) por familiares e amigos em uma capela do bairro do Marco. O sepultamento do policial está agendado para terça-feira, no Cemitério São Jorge na Marambaia. O policial foi assassinado na tarde do último domingo (23/06), após ser baleado em um atentado no bairro do Tapanã, em Belém. Uma viatura da Polícia Militar fazia a segurança na área. Os familiares não quiseram falar com a imprensa.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que equipes da Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP) trabalham para identificar e localizar os envolvidos no crime. Qualquer informação que auxiliem nas investigações podem ser repassadas de maneira anônima pelo Disque-Denúncia, telefone 181.

O policial foi assassinado na tarde do último domingo (23/06), após ser baleado por um motoqueiro no bairro do Tapanã, em Belém. O crime ocorreu na travessa Haroldo Veloso com rua Almirante Tamandaré, quando um homem em uma moto disparou aproximadamente seis tiros contra o agente de segurança.

O militar da reserva chegou a ser socorrido, mas faleceu após dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Icoaraci. Após efetuar os disparos, o suspeito fugiu na moto. Câmeras de segurança próximas ao local onde tudo ocorreu registraram o momento da fuga do suspeito, em uma motocicleta Honda Bros de cor branca. Ele usava camisa preta, calça jeans e estava de capacete, o que impedia a identificação.

A vítima sofreu quatro ferimentos, causados pela arma de fogo, um deles na região torácica. O paciente entrou em parada cardiorrespiratória, sendo realizadas intubação e massagem cardíaca, sem sucesso. Ele havia sido regulado e aceito para transferência ao HPSM 14, mas por conta da piora do quadro clínico, não foi possível realizar a transferência e, infelizmente, o paciente morreu.

SUBTENENTE

Este é o segundo atentado contra policiais reformados na Região Metropolitana de Belém (RMB) em apenas uma semana. No sábado anterior (15/06), o subtenente da reserva da Polícia Militar do Pará (PMPA), identificado pelo prenome César, foi morto a tiros em um supermercado, localizado na avenida Hélio Gueiros, bairro do 40 Horas, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém (RMB).

No dia seguinte ao assassinato, as polícias Civil e Militar prenderam dois suspeitos do homicídio do subtenente. Um dos criminosos foi encontrado em um condomínio localizado na rodovia Mário Covas. Ele já tem antecedentes criminais, pelo crime de roubo. Os presos foram apresentados na Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP) e encaminhados ao sistema penitenciário. A Polícia Civil continua com investigação para identificar a motivação e se há outros envolvidos no assassinato.