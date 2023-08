Homem tenta salvar irmãos e morre junto com adolescente em praia de Salvaterra, na ilha do Marajó

​Duas pessoas, sendo um homem de 31 anos e uma adolescente de 12, morreram afogadas na tarde desta segunda-feira (21), na praia Grande, em Salvaterra, na ilha do Marajó. As vítimas não eram da mesma família. De acordo com informações de testemunhas e do 18⁰ Grupamento de Bombeiros Militar, era por volta das 16h, quando um casal de irmãos, menores de idade, que estariam acompanhados de outros familiares, foram até a água para tomar banho. Eles teriam se afastado dos adultos, quando, possivelmente, foram surpreendidos por uma forte correnteza.

Um rapaz que estaria de passagem pela cidade teria avistado a agonia dos jovens e partiu em socorro, tendo conseguido resgatar o garoto menor. Mas ao tentar salvar a jovem adolescente, acabou não conseguindo e se afogou junto.

O jovem foi localizado minutos depois, já sem vida. Não há informações a respeito de onde ele seria. A menina, que também foi localizada na sequência, era uma estudante da Escola Oscarina Santos.​​

Os bombeiros, juntamente com a equipe do Hospital Almir Gabriel, ainda tentaram, por longo período, efetuar a reanimação das vítimas, mas elas já estavam mortas. Os corpos foram removidos para exame de necropsia, que determina a causa exata da morte.

A reportagem de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil para apurar mais informações sobre o ocorrido e aguarda retorno.