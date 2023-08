Jovem morre afogado em balneário de Parauapebas

Luan Sousa Costa, de 18 anos, morreu afogado no Rio Parauapebas, na tarde deste domingo (13), no “Balneário do Baixinho", localizado no Parque das Nações II, complexo VS-10, em Parauapebas, sudeste do Pará. Alguns banhistas que estavam no local conhecido como "Ilha do Sol" na hora em que Luan se afogou, disseram que o rapaz mergulhou em um local profundo e não conseguiu retornar à superfície. Com informações do Portal Pebão.

O incidente ocorreu por volta das 16h. Luan chegou a ser resgatado algum tempo depois por um banhista. Ainda na beira do rio, moradores tentaram reanimá-lo, mas, não havia mais nada a fazer.

O corpo do jovem foi removido pela Polícia Científica. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à Polícia Civil, que está investigando o caso.