Adolescente de 16 anos morre afogado no 'Piscinão do Icuí', em Ananindeua

Um adolescente de 16 anos morreu afogado no “Piscinão do Icuí”, em Ananindeua, na Grande Belém, na tarde deste domingo (6). Até a última atualização desta matéria, a reportagem não obteve informações de como o acidente aconteceu.

De acordo com o relatório policial da ocorrência, militares do 6º Batalhão em um Ponto Base Estratégico (PBE), na Praça do Carnaúba, quando foram comunicados pelo rádio para dar apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA).

Ao chegarem no local, que fica no bairro Icuí-Guajará, os militares verificaram que os socorristas do Samu tinham feito os primeiros socorros no adolescente. No entanto, a vítima não resistiu aos cuidados iniciais e morreu. Antes mesmo da chegada do Samu, algumas pessoas tentaram reanimá-lo.

Um familiar do jovem foi levado na ambulância até a delegacia para registrar a ocorrência. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à Polícia Civil e ao CBMPA. A reportagem aguarda retorno.