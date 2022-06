Homem​ ​ameaça atirar na ex em feira de Ananindeua; vídeo

Um vídeo que começou a circular nas redes sociais, neste domingo (5), mostra cenas de desespero e apreensão, na Feira do Distrito Industrial, em Ananindeua, na região metropolitana de Belém. Um homem não identificado aparece armado e teria ameaçado atirar contra a ex-companheira dele, que trabalha no local. De acordo com relatos de testemunhas, ele não aceitava o término do relacionamento com a mulher. Ninguém ficou ferido.

Várias pessoas, possivelmente clientes da feira, aparecem nas imagens e ficam apavoradas com a situação. No vídeo, é possível escutar vários gritos de desespero. Alguns clientes correm, mas três mulheres enfrentam o homem e o puxam pela camisa. Em seguida, uma outra pessoa aparece e faz sinal para o homem se acalmar e abaixar a arma.

Após este momento, finalmente, o homem é contido e retirado do local. Ele não chegou a atirar em ninguém. O vídeo se encerra, porém as informações apuradas pela Redação Integrada de O Liberal são de que o homem foi entregue à Polícia Militar e conduzido para a Seccional da Cidade Nova. Ele recebeu voz de prisão e ficou à disposição da Justiça. A arma que ele usava foi apreendida.