VÍDEO: Homem faz refém na Cidade Nova, neste sábado

Uma ocorrência com refém está em andamento, neste sábado (30), na Cidade Nova 4, no município de Ananindeua, na região metropolitana de Belém.

Segundo as primeiras informações, repassadas pela Polícia Militar, um homem é a vítima. O fato é na WE 19 com a SN 03. A ocorrência é na via pública. O acusado está pedindo a presença da imprensa para poder libertar a vítima.

Acompanhe para mais informações.