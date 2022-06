Homem é preso por importunação sexual durante viagem de ônibus em Rurópolis

Suspeito de praticar importunação sexual contra uma mulher durante viagem de ônibus é preso na madrugada de domingo (5) por policiais no município de Rurópolis. A suposta vítima relatou que o homem tocou nas partes íntimas e seios dela, quando ele achou que ela estaria dormindo. A vítima seguia do município de Santarém de ônibus para o município de Rurópolis.

O homem foi identificado como Francis de Assis Gomes Rodrigues, natural de São Miguel do Guamá. Na ocasião do ocorrido, ele apresentava sinais de embriaguez, conforme informou a polícia do município de Rurópolis.

VEJA MAIS

O homem viajava ao lado da suposta vítima no ônibus e, segundo ela, teria tocado nos seios e partes íntimas dela por mais de uma vez.

Homem foi preso ainda dentro do ônibus

De acordo com informações da polícia, assim que o ônibus chegou ao destino a mulher dirigiu-se até uma viatura da policial e relatou o fato. Na sequência o homem foi preso em flagrante por importunação sexual ainda dentro do ônibus.

Segundo a autoridade Policial do Município de Rurópolis, dos crimes contra a dignidade sexual há um numero considerável de estupro de vulnerável sendo a primeira vez que há um registro e uma prisão em estado flagrancial por importunação sexual, pois a maioria dos crimes acontecem quando a vítima está sozinha com seu agressor ou molestador. No entanto, o suspeito não contava com a atuação imediata e eficaz da polícia logo após ter praticado o ato.

O próximo passo será notificar a empresa responsável pelo transporte para investigar se houve omissão por parte do cobrador e motorista. Tendo em vista que a passageira relatou que a importunação ocorreu durante toda a viagem, conforme informou o delegado de Rúropolis, Ariosnaldo Ariosnaldo Vital Filho.