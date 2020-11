Jovem relata importunação sexual dentro de ônibus

Uma jovem de 21 anos registrou queixa na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Praia Grande, no litoral de São Paulo. Ela ia para o trabalho, quando foi vítima de importunação sexual dentro de um ônibus. Ela registrou em vídeo o momento em que o desconhecido passava a mão nela.

A vendedora Ingrid Silva Calomino, de 21 anos, estava no ônibus, na manhã desta quarta-feira, 4, quando a jovem sentiu uma mão em seus cabelos. "Não acreditei que isso estava acontecendo. Coloquei o cabelo para frente e fiquei esperta", contou. Minutos depois, ela sentiu o toque novamente, desta vez nas costas.

"Ele colocou a mão na lateral do meu corpo, mas veio para frente e começou a tocar meu seio. Fiquei muito nervosa, peguei o celular e comecei a gravar", conta.

O vídeo de poucos segundos mostra o homem acariciando os ombros dela, mas quando percebe que está sendo filmado, ele afasta a mão. A jovem afirma que discutiu com o homem acusado de importunação. O homem disse, segundo ela, que estava apenas “apoiando” a mão.

"Me senti um nada. Como uma pessoa que eu nem conheço toca em mim dessa forma? Fiquei insegura e nervosa. Foi um terror."

"Tinha mais gente no ônibus, mas ninguém me apoiou", relata. "Falei que ele era um assediador, que tinha gravado. Ele começou a dizer que só estava apoiando a mão dele. Mas, encostou no meu seio". Ingrid desceu do ônibus em seguida, correndo para a empresa onde trabalha. Lá, ela recebeu apoio.

Agora a polícia tenta identificar o suspeito.