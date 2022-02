Policiais militares resgatam motorista de aplicativo que havia sido feito refém, em Benfica

Policiais militares da 2ª Companhia Independente da Polícia Militar (2ª CIPM), com sede no município de Benevides, na Região Metropolitana de Belém, resgataram um motorista de aplicativo feito refém por um criminoso próximo à entrada de Benfica. Na tarde de domingo (20), e a partir de denúncias anônimas, os policiais, que realizavam diligências pelo perímetro, foram informados de que havia um carro branco em atitude suspeita rondando pela área.

O veículo foi localizado. E, após o cerco policial, o motorista saiu do carro e se jogou no chão, identificando-se como refém. Nesse momento, o suspeito empreendeu fuga, iniciando uma troca de tiros. Ainda segundo a Polícia Militar, o suspeito foi atingido e conduzido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Benevides, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Com ele, foram encontradas uma pistola, calibre .40, com numeração raspada, e 18 munições.