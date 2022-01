Militares da Rotam resgatam homem que ficou refém de criminosos em Belém

Militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam) resgataram um homem que havia sido feito refém dentro do próprio carro por um grupo criminoso em Belém. A ação ocorreu na noite de quinta-feira (6). A PM conseguiu rastrear os suspeitos do crime e, assim, obteve a localização do veículo, que foi interceptado pelos agentes instantes depois.

Logo após o condutor do veículo ser tomado como refém, o irmão da vítima acionou a viatura da Rotam e forneceu as informações sobre o caso. Ele ainda detalhou para os militares a localização do veículo que, momentos depois, foi abordado pelos policiais na avenida Perimetral, no bairro da Terra Firme.

Militares de outras unidades da PM também deram apoio à ação e realizaram o cerco ao veículo na via. Durante a abordagem, os suspeito ainda realizaram disparos contra os militares, que revidaram. Houve troca de tiros local, e dois integrantes do grupo conseguiram fugir levando uma arma de fogo, ainda segundo a Polícia Militar.

Os outros dois suspeitos foram capturados e encaminhados para o Pronto Socorro do Guamá. Em seguida, a dupla foi apresentada na Seccional Urbana de São Brás junto com uma ama de fogo, um celular e o veículo utilizado na ação. Na seccional, foram realizados os procedimentos administrativos cabíveis.