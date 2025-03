'Hétero Top': Maurício Filho será julgado por crime nesta quinta (13); relembre sua ficha criminal

Maurício César Mendes Rocha Filho, mais conhecido pelo apelido de “Hétero Top”, vai ser julgado por um outro caso nesta quinta-feira (13/3). Como o processo em questão é sigiloso, mais informações não foram divulgadas. O acusado é dono de uma extensa ficha criminal, totalizando pelo menos 15 processos na Justiça. As acusações envolvem crimes de estupro, estupro de vulnerável, ameaça, violência doméstica e perseguição. Atualmente, ele usufrui do benefício da saída temporária.

Quais os crime do 'Hétero Top'?

Em 6 de novembro de 2022, Maurício Filho foi preso durante a operação “Exposed”, da Polícia Civil do Pará, suspeito de vazar vídeos íntimos da influenciadora digital Luma Bonny. Dois dias depois, Luma se jogou de um prédio localizado no centro de Belém. Em seguida, cerca de outras 6 mulheres o denunciaram às autoridades após descobrirem o que ocorreu com a influencer.

Além de criadora de conteúdo, Luma também era atriz e estava no elenco do filme "Atena”. Diversas celebridades e atletas lamentaram a morte da jovem, incluindo o Thiago Fragoso, que participou do longa o qual Luma atuou, e o ex-lutador Antônio Rodrigo Nogueira, o “Minotauro”.

Ao todo, Maurício Filho já acumula quatro condenações, as quais já somam 26 anos e 9 meses de prisão. As mais recentes, relacionadas divulgação de cena pornográfica e estupro de vulnerável, foram proferidas no ano passado e não tem ligação com o que aconteceu com Luma.

Outra condenação, que também está ligada a um caso de estupro de vulnerável, aconteceu em agosto de 2021, onde Maurício morava no bairro do Jurunas, em Belém. A jovem relatou que conheceu o "Hétero Top" em uma festa na cidade e que ele foi bastante incisivo no intuito de encontrá-la novamente. Em um desses encontros, já na casa do rapaz, Maurício teve relação sexual com a vítima sem o consentimento dela e mesmo após ter sido advertido. Segundo o Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), Maurício usou de extrema violência contra a jovem, que teve “esgarçamento da parede vaginal e laceração do períneo”, precisando, por isso, ser submetida a procedimento cirúrgico em um hospital da cidade. No dia 6 de fevereiro do ano passado, a Justiça o condenou a seis anos e seis meses de prisão pelo episódio e ainda negou a ele o direito de responder à pena em liberdade.

No caso da influencer, Maurício já havia sido condenado em 24 de maio de 2024 a quatro anos de prisão por divulgação de cena pornográfica e a oito anos por estupro de vulnerável, além de pagar uma indenização de R$ 100 mil a título de reparação pelos danos morais suportados pela vítima e a família dela. Essa condenação levou em consideração ainda questões como comportamento da vítima, motivação e circunstâncias do crime, além da culpabilidade do acusado, que foi “exacerbada”, no entendimento do Poder Judiciário, assim como os antecedentes, a conduta social e personalidade de Maurício Filho.

Para a família de Luma, Maurício é o principal responsável pela morte dela. Os familiares dizem que o rapaz embebedou, drogou, abusou e filmou a influenciadora, que estava desacordada, em seguida publicou o vídeo na própria rede social, em um perfil antigo.

Maurício teria exigido dinheiro da vítima fazendo chantagem para não enviar o vídeo ao pai dela, o empresário Bony Monteiro. O rapaz não recebeu a quantia que estaria pedindo e, então, vazou a gravação.

Consulta pública

Em uma rápida consulta no site do TJPA, é possível verificar que Maurício possui uma vasta ficha criminal. Ele responde a, pelo menos, oito processos que não correm em segredo de justiça, conforme consta no endereço eletrônico.

As acusações envolvem crimes como difamação, injúria, ameaça, violência doméstica, divulgação de cena de estupro, sexo ou pornografia, além de pedidos de medidas protetivas e indenização por danos materiais.

Falso advogado

De acordo com as vítimas de Maurício, o rapaz se apresentava como advogado e comentava sobre uma vida de luxo e “muito dinheiro” que ele teria. No perfil que mantinha numa rede social, Maurício exibia uma balança – símbolo da advocacia – em sua biografia. A conta usada pelo rapaz foi desativada logo após a morte de Luma. Procurada pela reportagem, uma fonte da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Seção Pará, confirmou que o “Hétero Top” não consta no quadro de advogados inscritos na instituição.

Saída temporária

Na semana passada, um dia antes da data comemorativa do Dia Internacional da Mulher (8/3), ele deixou a cadeia por conta do benefício da saída temporária. Segundo pessoas próximas a Maurício, ele conseguiu ser contemplado com a saída temporária ainda no ano passado, em razão da progressão para o regime semi-aberto e possuir bom comportamento. E, inclusive, já houve outras vezes que deixou a unidade prisional de forma provisória devido ao benefício.

Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará (SEAP) Maurício está com monitoramento eletrônico e deve retornar à unidade prisional na próxima sexta-feira (14/3).