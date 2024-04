‘Hétero Top’: Maurício Filho tem pedido de liberdade negado em caso de estupro

Maurício César Mendes Rocha Filho, que se autodenominava “Hétero Top”, teve mais um pedido de liberdade negado pela Justiça Paraense, nesta segunda-feira (8), em um caso de estupro pelo qual ele já havia sido condenado. Não há maiores detalhes sobre o crime.

Ao longo do processo, a defesa de Maurício Filho entrou com pedido de liberdade do acusado, alegando que haveria excesso de prazo e que uma das ações penais movida pelo Ministério Público do Pará estaria fundamentada em suposto documento falso.

Na decisão desta segunda-feira (8), a Justiça paraense entendeu que nenhum dos argumentos poderiam ser aceitos. Primeiro porque o processo já havia sido sentenciado com a condenação do “Hétero Top” pelo crime de estupro, razão porque não se poderia falar em tempo excessivo da prisão.

Segundo é que o argumento sobre o suposto documento falso já estaria superado, porque a própria defesa de Maurício Rocha Filho desistiu do recurso que pretendia discutir tal fato, o que foi homologado pelo Tribunal de Justiça. Por fim, a decisão registrou que todos os requisitos da prisão preventiva estão presentes e, por isso, Maurício Rocha Filho deve continuar preso.

Quem é Maurício Filho, o “Hétero Top”?

Maurício César Mendes Rocha Filho, o “Hétero Top”, é dono de uma extensa ficha criminal. Conforme já noticiado pela repor​tagem de O Liberal, ele responde a pelo menos 15 processos na Justiça. As acusações envolvem crimes de estupro, estupro de vulnerável, ameaça, violência doméstica e perseguição. Os casos vieram ao conhecimento público após a morte da influenciadora digital Luma Bonny.

Maurício foi preso durante a operação “Exposed”, da Polícia Civil do Pará, suspeito de vazar vídeos íntimos da jovem. O crime ocorreu em 6 de novembro de 2022. Dois dias depois, Luma se jogou de um prédio localizado no centro de Belém. O rapaz está sob custódia da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e se encontra na Cadeia Pública de Jovens e Adultos (CPJA), em Americano, no município de Santa Izabel do Pará, na Região Metropolitana de Belém.