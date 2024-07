'Hétero Top': Maurício Filho recebe 2 novas condenações; penas já somam 26 anos

Maurício César Mendes Rocha Filho, mais conhecido pelo apelido “Hétero Top”, recebeu duas novas condenações neste mês de julho. As sentenças, relacionadas a crimes de divulgação de cena pornográfica e estupro de vulnerável, foram proferidas no dia 2 de julho e nesta terça-feira (16) e se somam a outras diversas denúncias apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) e condenações pelo Tribunal de Justiça do Estado (TJ-PA). Todas relacionadas a crimes/violência contra a mulher.

No total, Maurício Filho, que segue preso, acumula quatro condenações, as quais já somam 26 anos e 9 meses de prisão. De acordo com legislação brasileira, os crimes cometidos pelo “Hétero Top” são considerados hediondos. As condenações aguardam respostas aos recursos apresentados ao TJ-PA pela defesa dele.

Conforme apurado pela Redação Integrada de O Liberal, essas novas sentenças não estão relacionadas ao caso Luma Bonny, pelo qual o acusado ficou conhecido. No caso Luma Bonny, Maurício já havia sido condenado a quatro anos de prisão por divulgação de cena pornográfica e a oito anos por estupro de vulnerável.

Além disso, Maurício Filho possui outras duas condenações por estupro, de outras duas vítimas e que tramitam em segredo de justiça. Uma dessas condenações é de 6 anos e 6 meses, enquanto a outra é de 8 anos e 3 meses.

Quem é Maurício Filho, o “Hétero Top”?

Maurício César Mendes Rocha Filho, o “Hétero Top”, é dono de uma extensa ficha criminal. Conforme já noticiado pela Redação Integrada de O Liberal, ele responde a pelo menos 15 processos na Justiça. As acusações envolvem crimes de estupro, estupro de vulnerável, ameaça, violência doméstica e perseguição. Os casos vieram ao conhecimento público após a morte da influenciadora digital Luma Bonny.

Maurício foi preso durante a operação “Exposed”, da Polícia Civil do Pará, suspeito de vazar vídeos íntimos da jovem. O crime ocorreu em 6 de novembro de 2022. Dois dias depois, Luma se jogou de um prédio localizado no centro de Belém. O rapaz está sob custódia da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e se encontra na Cadeia Pública de Jovens e Adultos (CPJA), em Americano, no município de Santa Izabel do Pará, na Região Metropolitana de Belém.

A reportagem tenta localizar o contato da defesa de Maurício Filho. O espaço segue aberto para manifestação.