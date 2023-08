‘Hétero top’ é absolvido pela justiça em caso de estupro de 2018, em Belém

Maurício César Mendes Rocha Filho, que ficou conhecido como ‘Hétero Top’, foi absolvido em um dos processos no qual era acusado de estupro. A decisão pela absolvição foi tomada pela Justiça do Pará. No caso específico, Maurício era acusado pelo Ministério Público do Estado (MPPA) de abusar sexualmente de uma jovem, em 2018. A sentença foi tomada devido à inconsistência de provas existentes contra o acusado.

Na sentença, divulgada na última quinta-feira (10), a juíza Sandra Maria Castelo Branco “julgou improcedente a denúncia oferecida pelo MPPA e absolveu o réu das acusações de estupro de vulnerável por insuficiência de provas”.

No dia do crime

De acordo com o processo, o crime teria ocorrido em outubro de 2018, na casa da vítima. Ela e Maurício Filho faziam uso de entorpecentes no quarto e, conforme o relato da jovem, o abuso sexual teria ocorrido após o consumo das drogas.

Sobre a sentença

Na decisão, a juíza alega que o depoimento da vítima “encontra-se repleto de contradições, como também o do réu encontra-se desprovido de embasamento”. Além disso, “a acusação não se mostrou segura o suficiente para demonstrar que o réu efetivamente tenha praticado o que foi narrado na denúncia”. Para decidir pela sentença, a juíza afirma que “existem, sim, fortes indícios da ocorrência delituosa, porém, a prova cabal da ocorrência infelizmente não existe neste caso”.

Um alvará de soltura chegou a ser emitido em nome de Maurício Filho, após a sentença ser tomada. No entanto, ele permanece em prisão preventiva, devido ao fato de ser acusado de outros crimes sexuais.

Caso Luma Bonny

Maurício foi preso pela Polícia Civil sob acusação de ameaçar e divulgar vídeos íntimos de mulheres em Belém. Ele se autodenominava "hétero top - expressão popularmente utilizada para classificar o quão hétero é um homem – e reafirmava a sua masculinidade. Maurício foi detido um mês depois que Luma Bony, de 23 anos, uma das vítimas, se suicidou após ter um vídeo íntimo, feito sem o seu consentimento, divulgado pelo acusado.