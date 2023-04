'Hétero Top': novo mandado de prisão é cumprido contra Maurício por estupro de vulnerável

Na manhã desta quinta-feira (27), Maurício César Mendes Rocha Filho, conhecido como 'Hétero Top', foi alvo de um mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil do Pará (PC), por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), pelo crime de estupro de vulnerável. O acusado está preso no Complexo Penitenciário de Santa Izabel desde 9 de dezembro do ano passado por divulgar vídeos íntimos da influenciadora Luma Bony. Desde então, denúncias de outras vítimas se acumulam contra ele.

A informação foi confirmada pela PC, nesta quinta-feira. A nova denúncia contra ele teria sido feita por uma vítima procurou a Delegacia da Mulher de Belém após a prisão do agressor pelo caso da morte da influenciadora Luma Bony. Com o cumprimento da medida judicial de hoje, Maurício acumula três mandados de prisão e segue preso, aguardando os respectivos julgamentos.

O último mandado de prisão contra ele foi cumprido no dia 9 de março deste ano. Segundo informou, à época, a delegada Ana Paula Chaves, que preside o inquérito policial, em dezembro de 2022, uma vítima procurou a Delegacia da Mulher de Belém após a prisão do agressor por envolvimento na morte da influenciadora Luma Bony, de 23 anos.

"Durante atendimento na Unidade Especializada, a vítima informou que havia sido abusada sexualmente pelo suspeito; com a realização de perícias ficou comprovado que a vítima teve sérios ferimentos em decorrência do ato sexual", contou a delegada.

O referido mandado de março foi expedido pelo juiz da 1ª Vara de Inquéritos e Cautelares de Belém, baseado no fato nos indícios e materialidades. "Nos relatos, o suspeito agia agressivamente, chegando a praticar violência física, além de ter um 'comportamento manipulador' e que ameaçava publicar vídeos e fotos íntimas das vítimas se elas não fizessem o que ele queria, forçando suas vítimas a usarem drogas", complementou a delegada Ana Paula Chaves.