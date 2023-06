'Hétero Top': MP oferece nova denúncia contra Maurício Filho por ameaça e violência doméstica

​Maurício César Mendes Rocha Filho, conhecido como “Hétero Top”, foi alvo de uma nova denúncia do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), nesta quinta-feira (29), pelos crimes de ameaça e violência doméstica. A vítima é uma ex-namorada do acusado, o qual chegou a dizer que “acabaria com a vida” e divulgaria fotos íntimas, feitas sem o consentimento da jovem. Esta encontra-se em tratamento por transtorno de ansiedade e depressão, fazendo uso, inclusive, de medicamentos, segundo o MPPA. Maurício está preso desde dezembro do ano passado.

De acordo com a denúncia, as investigaç​​ões da Polícia Civil apontaram que, ao longo do ano passado, por meio de ligações telefônicas, Maurício perseguiu, reiteradamente, a ex-namorada.

Por meio dos telefonemas, o acusado ameaçava a integridade psicológica da vítima, além de invadir e perturbar sua privacidade, causando-lhe danos emocionais, a partir de constrangimentos e humilhações, especialmente, quanto à divulgação de fotos íntimas dela ao atual namorado e familiares.

Em depoimento à polícia, a vítima relatou que o relacionamento entre ela e Maurício durou menos de um ano, período em que o acusado demonstrava comportamento agressivo, de forma verbal e física. Uma vez encerrada a relação, Maurício não deixou de procurar a jovem, que já havia iniciado outro relacionamento, e continuou com a ameaça de divulgar fotos dela. Ainda conforme o depoimento da vítima à polícia, os registros foram feitos sem consentimento, num momento em que ela estava desacordada.

Quem é Maurício Filho, o “Hétero Top”?

Maurício César Mendes Rocha Filho, que se autointitulava “Hétero Top” nas redes sociais, foi preso durante a operação “Exposed”, da Polícia Civil do Pará, suspeito de vazar vídeos íntimos da influenciadora digital Luma Bony, de 23 anos. O crime ocorreu em 6 de novembro de 2022. Dois dias depois, Luma se jogou do sétimo andar de um prédio localizado no centro de Belém. O rapaz está sob custódia da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e se encontra na Cadeia Pública de Jovens e Adultos (CPJA), em Americano, no município de Santa Izabel do Pará, região metropolitana de Belém.

Para a família de Luma, Maurício é o principal responsável pela morte dela. Os familiares da vítima dizem que o rapaz embebedou, drogou, abusou e filmou a influenciadora, que estava desacordada, publicando posteriormente o vídeo íntimo em sua antiga rede social. Maurício teria exigido dinheiro da vítima fazendo chantagem para não enviar as imagens ao pai dela, conforme conta o próprio genitor, o empresário Bony Monteiro. O rapaz não recebeu a quantia que estaria pedindo e, então, vazou a gravação.

Em uma rápida consulta no site do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), é possível verificar que Maurício possui uma vasta ficha criminal. Ele responde a, pelo menos, oito processos que não correm em segredo de Justiça, conforme consta no endereço eletrônico. As acusações contra o falso advogado envolvem crimes como difamação, injúria, ameaça, violência doméstica, divulgação de cena de estupro, sexo ou pornografia, além de pedidos de medidas protetivas e indenização por danos materiais.