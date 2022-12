'Hétero Top': Maurício Filho é transferido para cadeia no Complexo Penitenciário de Santa Izabel

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) confirmou, na manhã desta quinta-feira (15), a transferência de Maurício César Mendes Rocha Filho, de 25 anos, para a Cadeia Pública para Jovens e Adultos (CPJA), no Complexo Penitenciário de Santa Izabel.

Autointitulado como "Hétero Top", Maurício Filho foi preso, no dia 9 deste mês, por ameaças e vazamento de vídeos íntimos de mulheres em Belém. A prisão, no bairro do Jurunas, ocorreu durante a sexta fase da operação “Exposed”, deflagrada pela Divisão de Combate a Crimes Contra Grupos Vulneráveis Praticados Por Meios Cibernéticos (DCCV) da Polícia Civil do Pará.

O objetivo da operação era investigar crimes contra a dignidade de mulheres praticados pela internet. Uma das vítimas de Maurício Filho, Luma Bony, cometeu suicídio após ter sido vítima das ameaças, constrangimento, extorsões e possivelmente estupro, já que, num vídeo que ele divulgou, ela estava aparentemente inconsciente.

VEJA MAIS:

Família de Luma responsabiliza Maurício pela morte de Luma

Segundo a família, o acusado teria embebedado, drogado, abusado e filmado Luma, que estava desacordada. Os parentes afirmam que ele é responsável pela morte da jovem. Maurício publicou um vídeo íntimo em sua antiga rede social, no dia 6 de novembro, três dias antes da morte de Luma.

Maurício César Mendes Rocha Filho, acusado de expor vídeos íntimos de mulheres e sem consentimento, continua preso. Ele teve o pedido de habeas corpus negado.

A família de Luma Bony mobilizou denúncias e procurou a Polícia Civil após receber apoio de outras vítimas de Maurício. As investigações seguem em andamento e em busca de outras vítimas do acusado para reforçar os processos e concluir inquérito.