Empresários de pesca são presos em operação contra furto de energia elétrica em Augusto Corrêa

Dois empresários do ramo da pesca foram presos em flagrante nesta quarta-feira (17), no município de Augusto Corrêa, nordeste do Pará, por furto de energia elétrica. O consumo irregular foi constatado pela Equatorial Pará, que deu apoio à operação das Polícias Civil e Científica do Pará. As fraudes, que usavam tecnologias específicas e sofisticadas, como os policiais puderam constatar, eram praticadas em cinco estabelecimentos comerciais diferentes.

Pelas investigações, que tiveram apoio da concessionária, cerca de 200 mil kWh foram desviados. Segundo a Equatorial, essa energia seria suficiente para abastecer mais de 1,6 mil residências monofásicas durante um mês. A fraude consistia na adulteração e violação do medidor de energia elétrica. No interior do aparelho havia acionamento por controles remotos, fazendo com que o equipamento registrasse um valor muito abaixo do que estava sendo consumido de fato.

Os suspeitos foram autuados por furto de energia e encaminhados para a delegacia de Augusto Corrêa, onde foram ouvidos, e já estão estão à disposição da Justiça. O furto de energia é crime previsto no Código Penal. A pena pode chegar até 8 anos de prisão.

"A prática também coloca a vida da população em risco e prejudica o fornecimento de energia, podendo ocasionar interrupções nas localidades. A população pode denunciar crimes dessa natureza pelo Disque Denúncia (181) e também direto para a Equatorial Pará, no telefone 0800 091 0196, pelo site www.equatorialenergia.com.br ou presencialmente nas agências", diz nota da empresa.