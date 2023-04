​Mulher é presa por furto de energia em condomínio de luxo no Pará

Moradora de um dos condomínios mais luxuosos de Castanhal, nordeste do estado, foi presa em flagrante na tarde desta quarta-feira (19) por fraude no medidor de energia elétrica durante uma operação da Polícia Civil (PC), que investiga crimes de estelionato, falsidade ideológica, furtos e associação criminosa.

As investigações apontam que cerca de 17.000 kWh foram desviados, o suficiente para abastecer mais de 150 casas durante um ​​mês. A fraude consistia na adulteração no medidor de energia elétrica, fazendo com que o equipamento registrasse um valor muito abaixo do que estava sendo consumido de fato.

A mulher foi conduzida para a delegacia, prestou depoimento e, em seguida, foi encaminhada para a penitenciária.

