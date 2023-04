Proprietário de fábrica de carrocerias de Santarém é preso por furto de energia​

Um empresário de 32 anos, que não teve nome divulgado, foi preso pela Polícia Civil nesta quinta-feira (20), por furto de energia elétrica. A prisão aconteceu após o proprietário reagir com violência à tentativa de fiscalização na fábrica de carrocerias pertencente a ele, localizada no bairro Ipanema, em Santarém, oeste do Pará.

A inspeção foi feita por técnicos da concessionária de energia, junto com representantes da Polícia Civil e da Polícia Científica. O empresário foi conduzido à unidade policial da Nova República, para os procedimentos cabíveis. Devido ao crime ser de furto qualificado, não cabe fiança. Portanto, ele deverá passar por audiência de custódia nos próximos dias, para que o Poder Judiciário avalie a prisão e decida pela manutenção dela ou não.