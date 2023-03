Em Salinas Polícia Militar apreende moto usada em assaltos

A Polícia Militar apreendeu na manhã de quarta-feira, 1º, uma motocicleta Honda Titan de cor vermelha, no bairro Nova Brasília, que estava sendo usada por dois menores acusados de realizar assaltos a transeuntes, em Salinas, região nordeste do estado.

De acordo com informações do comandante da 1ª Companhia de Policiamento Militar, Major Alberto, os acusados são dois adolescentes do sexo masculino e que fugiram assim que perceberam a chegada da polícia. “São dois irmãos menores de idade e que estão sendo acusados de cometer assaltos à mão armada nesta motocicleta que foi aprendida na residência deles, na periferia de Salinas”, esclareceu o comandante da 1ª CIPM.

A polícia conseguiu chegar até o endereço após denúncias de algumas vítimas feitas na delegacia de polícia civil e também por causa de um vídeo de uma câmera de segurança de uma residência que registrou o momento que os acusados abordam duas mulheres e uma criança em uma rua de Salinas. “Nas imagens eles realizam o assalto levando o celular de uma das mulheres com a arma na mão. Nós conseguimos ver a placa da motocicleta e fomos até o endereço do proprietário que é a mãe dos adolescentes. Ela conformou que os filhos haviam fugido e que estavam praticando assaltos em Salinas com a sua motocicleta”, contou o Major Alberto, comandante da 1ª CIPM.

A polícia continua a procura dos adolescentes. Já a mãe, que não teve a identidade revelada pela polícia, foi conduzida para a delegacia para ser ouvida pelo delegado.