Motocicleta adulterada é apreendida durante fiscalização da PRF em Itaituba

Uma motocicleta adulterada foi apreendida, na madrugada da última terça-feira (7), durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no km 1136 da BR-230, no município de Itaituba, região sudoeste do Pará. O veículo de duas rodas estava sendo transportado na carroceria de um caminhão.

De acordo com a PRF, a moto não possuía placa, o que chamou atenção dos agentes. Após consultas aos sistemas e verificação dos elementos identificadores da motocicleta, constatou-se que o veículo tinha sinais de adulteração.

Ao ser questionado, o condutor do caminhão afirmou ser o proprietário da moto, porém não possuía documentação que comprovasse a posse. Diante dos fatos, o motorista e a motocicleta foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil em Itaituba para a realização das medidas cabíveis. Ele deve responder pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.