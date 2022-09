Eletricista morre eletrocutado durante montagem de aparelhagem em Belém

O eletricista Elias Nunes do Espírito Santo, 31 anos, morreu no início da noite desta segunda-feira (26), ao sofrer uma descarga elétrica, dentro de uma casa de festas localizada na praça Princesa Isabel, bairro da Condor, em Belém.

O homem trabalhava na montagem de uma aparelhagem, quando o acidente ocorreu. No local, haveria uma festa ainda na noite desta segunda-feira. O evento foi cancelado. Após o choque, Elias, que não fazia uso de equipamentos de proteção, caiu de uma altura de quatro metros e morreu na hora.

Colegas de trabalho do eletricista ainda tentaram socorrê-lo, em um táxi, para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas Elias já estava morto. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas apenas pôde confirmar a morte de Elias.

Policiais militares do 20° Batalhão isolaram uma parte da praça Princesa Isabel até a chegada da Polícia Científica do Pará (PCP). Os peritos analisaram e removeram o corpo do eletricista para o Instituto Médico Legal (IML). A casa de festas também foi periciada. Segundo a PCP, o corpo de Elias apresentava apenas uma lesão na cabeça.

A esposa de Elias, que não quis se identificar, acompanhou o trabalho da Polícia Científica. Ela contou à reportagem que os dois estavam juntos há um ano. O casal não possuía filhos. A mulher contou que o patrão do eletricista se comprometeu em arcar com os custos do velório e enterro do trabalhador, que morava em Icoaraci.