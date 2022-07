Homem morre eletrocutado após encostar em rede elétrica de alta tensão em Bragança

Um homem identificado como José Romilson Pinheiro morreu eletrocutado, na manhã deste sábado (9), na rua do Trilho, em Bragança, no nordeste paraense. A vítima era Agente Comunitário de Saúde (ACS), na Unidade Básica de Saúde da Vila Sinhá II.

De acordo com o relato de testemunhas, José Romilson fazia a retirada de bambus as margens da rua quando encostou na rede elétrica de alta tensão por acidente e sofreu uma descarga elétrica. Ele teria chegado a pedir socorro, quando os populares se aproximaram a vítima já estava sem vida.

Equipes das Polícias Civil e Militar estiveram no local. Um inquérito policial foi aberto para investigar o caso. A Prefeitura de Bragança emitiu uma nota de pesar lamentando o falecimento do servidor público.

Também em nota, a Equatorial Pará lamentou o ocorrido e informou que equipes técnicas estiveram presentes no local apurando as causas do acidente e fazendo o levantamento das informações.

A distribuidora orientou que, em casos como este, sejam registradas as ocorrências em seus canais de atendimento: 0800 091 0196, pelo site equatorialenergia.com.br, pelo aplicativo Equatorial Energia ou pela Clara no WhatsApp (91) 3217-8200.