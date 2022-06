Duplo homicídio: vítimas são mortas na frente de igreja em Paragominas

Um duplo homicídio assustou moradores de Paragominas, no sudeste paraense, na noite desta terça-feira (31). O crime aconteceu na rua Rômulo Fagundes, no Sidilândia 1, bairro periférico da cidade onde impera a lei do silêncio. A identidade das vítimas ainda não foi divulgada.

Segundo informações de populares, os alvos estavam sentados na frente de uma igreja católica da cidade, quando foram abordados por dois homens em uma motocicleta. Um dos suspeitos, que estava na garupa, desceu do veículo e disparou contra os dois homens.

Nenhuma das vítimas resistiu aos ferimentos. Ambos morreram no local. Os criminosos fugiram em seguida. A motivação do crime deve ser investigada pela Polícia Civil.

A Polícia Militar foi acionada e preservou a cena do crime até a chegada de agentes da Polícia Científica do Pará (PCP), que removeram os corpos ao Instituto Médico Legal (IML).