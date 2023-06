​Duas mulheres são assassinadas a tiros nesta sexta-feira (16), na Grande Belém

Duas mulheres foram assassinadas a tiros em situações diferentes, nesta sexta-feira (16), no bairro do Tenoné, em Belém, e na Feira da Cidade Nova VI, em Ananindeua, na Grande Belém. Nas duas ocorrências, ninguém foi preso. A motivação e circunstâncias dos crimes estão sendo investigadas pela Polícia Civil do Pará. Um dos casos pode se tratar de importunação sexual e feminicídio.

No Tenoné, de acordo com informações de testemunhas à polícia, Maria da Conceição Cunha, 32 anos, estava na rua Laranjeira, no Conjunto Paraíso Tropical, quando os assassinos chegaram e efetuaram os disparos de arma de fogo. Em seguida, fugiram tomando rumo desconhecido.

A vítima chegou a ser socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Icoaraci, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A Polícia Científica do Pará (PCP) foi acionada para fazer a remoção do cadáver. De acordo com informações de testemunhas repassadas à polícia, Maria trabalhava como vigilante noturna pelas ruas do Conjunto Ipaupixuna, naquele mesmo bairro. Não há informações confirmadas se ela vinha sofrendo algum tipo de ameaça.

Por nota, a Polícia Civil informou que investiga o homicídio, bem como diligências estão em curso na tentativa de identificar e prender os envolvidos no crime.

O segundo assassinato ocorreu por volta das 17h40, na Feira da Cidade Nova VI, em Ananindeua, e pode se tratar de importunação sexual e feminicídio. Informações extraoficiais apontam que vítima e suspeito estariam bebendo em mesas diferentes na área da feira. O homem teria dado um tapa na bunda da mulher, que revidou com outro em seu rosto.

Em seguida, o suspeito teria prometido que iria matá-la. Ele deixou o local em uma bicicleta. Depois, retornou. Armado, ele desferiu um primeiro disparo nas costas da mulher. Testemunhas relataram que ela ainda tentou correr, mas foi perseguida e alcançada pelo assassino. Ele atirou mais três vezes e fugiu do local de bicicleta, sem deixar pistas. A vítima morreu na hora.

Por volta das 21h desta sexta-feira, a Polícia Civil informou que “uma equipe da Divisão de Homicídios, de Belém, encontra-se no local para realização dos primeiros levantamentos. A Polícia Científica foi acionada”.

Nas redes sociais, internautas lamentaram a violência. “Mais um feminicídio”, “Que triste”, “As mulheres não têm paz mesmo”, escreveram.

Jovem morta no motel

O caso ocorreu na mesma semana em que a jovem Rayana Rocha Thomas, 25, foi morta com 22 facadas, dentro de um quarto de motel, no bairro da Pedreira, em Belém. O suspeito, Samuel Ferreira da Silva, 35, teria tentado suicídio logo após o ocorrido, na noite da última segunda-feira (12), Dia dos Namorados. Ele está internado e preso no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua. O grau de proximidade entre os dois ainda é um mistério para a família da jovem, que desconhecia a existência do suspeito na vida da vítima. Parentes querem justiça.