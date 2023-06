Polícia procura suspeito de matar mulher a facadas e arrastar o corpo à beira de represa em Tucumã

Um homem identificado como João Pereira de Jesus está sendo procurado pela Polícia Civil do Pará. Ele é suspeito de matar a própria companheira, Iramar Santos de Jesus, a facadas, após uma discussão, em Tucumã, sul do Pará. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira (9) pelo site Correio de Carajás.

Segundo a publicação, testemunhas relataram à Polícia Civil que o casal estava em uma chácara na noite de terça-feira (6), quando iniciou uma briga, supostamente motivada por ciúmes.

Durante o bate-boca, o homem desferiu vários golpes de faca contra a companheira, que morreu no local. Ainda conforme relatos de testemunhas, ele ainda arrastou o corpo da vítima até a beira de uma represa.

O cadáver foi encontrado parcialmente despido e com várias perfurações. Após o crime, considerado feminicídio, João Pereira não foi mais visto na região.

Quaisquer informações que possam ajudar no trabalho da polícia devem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.