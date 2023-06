Corpo de guarda municipal desaparecido é encontrado na manhã desta sexta (9), em Óbidos

O corpo do guarda municipal Lennon da Silva Vieira, 31 anos, que estava a bordo do barco Salmista, no rio Amazonas, foi encontrado, na manhã desta sexta-feira (9), nas proximidades de Óbidos, no trecho entre as comunidades de Amador e Januária, oeste do Pará. A vítima estava a bordo do barco Salmista, no rio Amazonas, quando foi vista pela última vez, na terça-feira (6). As informações foram divulgadas pelo portal O Estado Net.

VEJA MAIS

Ele era servidor público, que prestava serviços para a Polícia Civil de Juruti, no oeste do Pará, na Unidade Integrada Pro Paz (UIPP). Lennon desapareceu quando voltava para Juruti em uma embarcação que saiu de Santarém, na última terça-feira (6), conforme divulgado pelo O Estado Net

Câmeras de segurança da embarcação gravaram os últimos momentos do homem. Segundo o portal, a vítima estava próxima à proa do barco, mas as imagens a partir desse ponto não mostram mais o servidor público. O sumiço dele foi notado quando encontraram apenas os seus pertences.

Ainda não se sabe oficialmente se ele caiu no rio por descuido, se atirou na água ou foi empurrado por alguém que estava a bordo. O último registro dele em vida se deu quando o barco chegava à cidade de Óbidos.

Lennon da Silva é guarda municipal e trabalhava na UIPP. Ele veio a Santarém acompanhar a equipe do DPC Mendonça, na transferência de criminosos para o presídio de Cucurunã. Uma guarnição da Polícia Militar fez a remoção do corpo para a sede do município.

Em nota, a Polícia Civil informou que o corpo de Lennon foi localizado na região do Paraná do Amador, que fica às proximidades do município de Óbidos. O cadáver será encaminhado ao município de Santarém para ser submetido à exames periciais para identificar o que aconteceu com a vítima.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à PM e o Corpo de Bombeirosr. A reportagem aguarda retorno.