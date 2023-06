Encerradas as buscas por menino desaparecido após cair de jet-ski em Marabá

As buscas por Lucas Gabriel Ribeiro de Lima, 6 anos, encerraram no fim da tarde deste sábado (3). O menino desapareceu no último domingo (28), quando caiu de um jet-ski conduzido por Marco Aurélio de Souza no rio Tocantins, em Marabá, sudeste do Pará. O piloto do veículo aquático morreu e outras duas crianças que estavam nele conseguiram sobreviver.

A informação do encerramento das buscas foi confirmada pelo major Galucio, do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), em Marabá. Ele era o responsável pelo trabalho, juntamente com outros militares, incluindo três mergulhadores do Grupamento Marítimo Fluvial (GMAF), que saíram de Belém para o município do sudeste paraense para intensificar a procura desde a última quinta-feira, 1º dejunho.

"Após sete dias de buscas, infelizmente sem sucesso, hoje o CBM dá por encerrada a operação", afirma o major do Corpo de Bombeiros.

A mãe de Lucas Gabriel, Leiane Ribeiro, contou à redação de O Liberal em entrevista anterior que o filho caiu na água após uma manobra do piloto da moto aquática. Ela também diz que o menino não sabia nadar e não tinha autorização para o passeio. "Cheguei no local, ele [Marco Aurélio] já tinha andado com todas as crianças [de jet-ski], só meu filho que não tinha andado com ele. Ele me pediu muito, queria muito, mas eu não queria. Pediram muito pra eu deixar, porque era a única criança que não tinha ido ainda", relata.

Em um momento de distração da mãe, que cuidava do filho menor, de três anos de idade, o garoto Lucas Gabriel teria subido no jet-ski junto com outras duas crianças. Foi quando, em uma manobra feita pelo piloto Marco Aurélio de Souza, todos caíram na água.

A redação integrada de O Liberal solicitou nota oficial do CBMPA sobre os trabalhos feitos ao longo da semana e sobre o encerramento das buscas. Também tentamos contato com a mãe do menino desaparecido, mas, até o momento, não houve resposta.