Mergulhadores de Belém são enviados a Marabá para ajudar nas buscas de criança que caiu do jet-ski

Entra no quarto dia consecutivo a busca por Lucas Gabriel Ribeiro de Lima, de seis anos de idade, desaparecido desde o último domingo, 29 de maio, quando caiu de um jet-ski no rio Tocantins, em Marabá. O menino, mais duas outras crianças, eram conduzidas por Marco Aurélio de Souza, conhecido como "Choquito", durante um passeio no rio, quando todos caíram da moto aquática após uma manobra. Marco Aurélio morreu e os outros menores foram salvos.

De acordo com atualizações do major Gláucio, do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), em Marabá, desde segunda-feira são feitas buscas ao longo do rio Tocantins, partindo da área próximo à Praia do Geladinho, onde aconteceu o incidente. Nesta quinta, 1º de junho, é aguardado reforço de pelo menos dois mergulhadores do Grupamento Marítimo Fluvial (GMAF) para intensificar a procura pela criança.

VEJA MAIS

O militar conta que as buscas tem acontecido ao longo de todo o dia, das 8h até as 18h, que é o período em que ainda há visibilidade na área. "Nós contamos com uma embarcação de médio porte, materiais de mergulho, materiais de busca especial e, agora, mais mergulhadores. São um total de oito militares empregados na busca", informa.

O major comenta que, por enquanto, ainda não há previsão para quando a procura pelo menino pode ser encerrada, mas existe a expectativa de que, até o fim de semana, a equipe possa dar esse posicionamento. A Polícia Civil do Pará também participa do caso, movendo investigações pela Seccional de Marabá e informa que "diligências seguem sendo realizadas para coletar mais informações sobre o ocorrido".