Policiais civis e militares reforçam a segurança em Belém e no interior do Estado

​Delegados, investigadores, escrivães, papiloscopistas e servidores do administrativo da Polícia Civil foram destacados para reforçar a segurança no Pará, durante a “Operação Corpus Christi 2023”, até a próxima segunda-feira (12). No interior do estado, 120 agentes devem atuar de forma integrada com os demais órgãos que compõem o Sistema de Segurança. Policiais militares de unidades da Região Metropolitana de Belém também foram deslocados para reforçar as ações de policiamento ostensivo realizadas pelo 44º Batalhão da Polícia Militar (44° BPM), responsável pelos municípios de Salinópolis, São João de Pirabas e Santarém Novo.

Além do trabalho interno nas delegacias, equipes da Diretoria Estadual de Polícia Administrativa (Depa) e Divisão Especializada de Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa) estarão de forma integrada fiscalizando os es​​tabelecimentos comerciais, bares, casas noturnas e restaurantes. O objetivo é coibir as infrações penais de poluição sonora e a perturbação do sossego.

As ações reúnem também agentes da Polícia Militar, Departamento de Trânsito (Detran-PA), Corpo de Bombeiros Militar, Centro Integrado de Operações (Ciop), Polícia Científica do Pará (PCE), Guarda Municipal, entre outros órgãos que atuarão de forma integrada.

Segundo o delegado-geral da Polícia Civil, Walter Resende, as regiões de Salinópolis, Mosqueiro, Outeiro, Bragança, Marudá, Barcarena e Marajó estão entre os destinos mais procurados durante o feriado prolongado. “Vamos atuar de forma integrada e estratégica, reforçando as frentes de trabalho e efetivo na capital e no interior, para melhor atender o cidadão durante as festividades de Corpus Christi e feriado prolongado, garantindo a segurança, a ordem e a diversão de todos os paraenses”, destacou.

O delegado Hanisson Jacob, titular da Diretoria de Polícia do Interior (DPI), destacou o reforço de mais de 120 agentes no interior do Estado. “Estaremos atuando nos principais destinos do Estado. Nesta operação reforçamos a importância de “bem servir” e buscar melhorar cada vez mais o atendimento ao cidadão que precisar de nossos serviços durante esse período”, contou.