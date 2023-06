Jovem morta no motel: corpo é liberado pelo IML; enterro será nesta quarta-feira

O corpo da jovem Rayana Rocha Thomas, de 25 anos, foi liberado na tarde desta terça-feira (13), do Instituto Médico Legal (IML), por volta das 14h, segundo confirmação de familiares à Redação Integrada de O Liberal. O corpo de Rayana será velado em casa, no bairro da Pedreira, em Belém, e o enterro será nesta quarta-feira (14) às 8h. Até o momento, a família ainda não divulgou o local do sepultamento. A moça foi morta com 22 facadas na noite da última segunda-feira (12), no quarto de um motel localizado, no bairro da Pedreira.

Samuel Ferreira da Silva, de 35 anos, foi identificado como o principal suspeito da morte da jovem. Após o crime, ele teria tentado cometer suicídio, desferindo contra si próprio vários golpes de faca. Em seguida, ele foi levado para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), localizado em Ananindeua.

O estado de saúde de Samuel é desconhecido. Os funcionários do motel constataram que a arma usada no crime não pertencia ao estabelecimento onde ocorreu o incidente. A polícia acredita que Samuel tenha levado a faca consigo para o local e, possivelmente, planejou o assassinato da jovem antecipadamente. Até o momento, o grau de envolvimento entre Samuel e a vítima não foi esclarecido. A Polícia Civil será responsável pela investigação do caso.