Garota de programa é ameaçada e estuprada por cliente armado que não queria pagar

Na manhã deste domingo (28), um homem, cuja identidade não foi revelada, foi preso em flagrante após ameaçar e estuprar uma garota de programa em um quarto de motel em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá (MT).

Segundo informações contidas no boletim de ocorrência, a vítima relatou que foi contratada pelo homem, mas assim que entrou no quarto do motel, teve uma arma apontada em sua direção, sendo ameaçada de morte. Sob coação, ela foi obrigada a ter relações sexuais sem preservativo.

Em determinado momento, a vítima percebeu que a arma utilizada pelo agressor era, na verdade, um simulacro. Ela entrou em uma luta corporal com o indivíduo e começou a gritar, pedindo socorro aos funcionários do motel. Rapidamente, os funcionários prestaram auxílio à vítima e conseguiram imobilizar o agressor até a chegada da Polícia Militar.

Durante o depoimento aos policiais, a mulher revelou que esse não é o primeiro crime desse tipo cometido pelo homem na região. Ambos foram conduzidos a uma delegacia para prestar esclarecimentos e seguir com as medidas legais cabíveis.

O suspeito possui um extenso histórico criminal, acumulando mais de 10 passagens, sendo por crimes como tráfico de drogas, associação ao tráfico, furto e assalto à mão armada.