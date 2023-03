Homem não paga prostituta, rouba arma de PM, se masturba na frente de agentes e é preso

Um engenheiro de software americano, de 29 anos, foi preso em flagrante nesta quarta-feira (29) no bairro do Rio Vermelho, em Salvador (BA), após uma garota de programa chamar a polícia por não ter recebido o pagamento pelo serviço prestado. O homem, que morava em um prédio de luxo no bairro há cerca de um ano, trabalhava em home office e tinha visto de turista. Ele vivia com uma companheira brasileira.

Segundo relatos, a mulher foi expulsa do apartamento do suspeito depois de não receber R$ 1 mil pelo serviço prestado. Uma viatura da Polícia Militar ouviu o relato da vítima e acionou policiais da delegacia do Rio Vermelho para acompanhar a situação. De acordo com a TV Bahia, o homem estava sob efeito de drogas e agrediu a companheira que recebeu os policiais. Ele ainda chegou a segurar a arma de um policial e se masturbou na frente dos agentes.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, onde foi autuado pelos crimes de resistência, desobediência, ato obsceno, consumo de drogas e violação sexual. Ele deverá ser encaminhado para audiência de custódia.