Pix dá errado e garota de programa manda cliente para a delegacia; entenda

Uma garota de programa denunciou um cliente por agressão e os dois foram parar na delegacia, nesta quinta-feira (3), em Dourados, no Mato Grosso do Sul. A confusão começou quando o pix realizado pelo homem para pagar pelo programa deu errado. Sem conseguir finalizar a transação, o cliente ficou devendo mais de R$ 600 para a mulher e para o motel. As informações são do jornal O Dia.

VEJA MAIS

De acordo com os policiais que atenderam ao caso, ao tentar ligar para a delegacia, o homem tentou tirar à força o aparelho telefônico das mãos da mulher.

Sem o dinheiro do programa, o homem foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento (Depac) do município. A da garota de programa o acompanhou e registrou o incidente em um boletim de ocorrências. O caso está sendo apurado pela Polícia Civil.