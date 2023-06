Homem mata jovem a facadas e tenta tirar a própria vida em motel de Belém

Em pleno Dia dos Namorados, um crime cruel assustou clientes e funcionários de um motel localizado no bairro da Pedreira, em Belém. Um rapaz identificado como Samuel Ferreira da Silva, de 35 anos, é acusado de matar a facadas Rayana Rocha Thomas, de 25 anos, dentro do estabelecimento. Em seguida, ele teria tentado tirar a própria vida utilizando a mesma arma branca que cometeu o crime. A ferramenta teria sido levada ao local pelo rapaz. O caso aconteceu na noite desta segunda-feira (12).

O casal permaneceu no local por cerca de 50 minutos no quarto 01 até que funcionários ouviram um discussão no espaço reservado, que fica praticamente na entrada do motel. Foi então que o gerente conseguiu entrar na suíte e encontrou Rayana já sem vida no chão. Ao perceber que teria sido flagrado, Samuel começou a esfaquear a si mesmo. Ele foi socorrido com vida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Ainda não informações sobre o grau de proximidade entre Rayana e Samuel. O casal chegou ao local em um veículo com plaqueamento de táxi, entretanto ainda não há informaç.ões se o automóvel era de um dos envolvidos no caso ou emprestado de uma terceira pessoa.

Crime aconteceu no quarto 01, a suíte de entrada do motel (Ana Laura Carvalho/O Liberal)

A cena do crime foi isolada pela Polícia Militar, para que peritos da Polícia Cientítica realizem a perícia criminal. O caso deve ser investigado pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil.