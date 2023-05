PM prende idoso em motel do Pará por abuso sexual contra adolescente; "Vem duas por semana", disse

Um idoso foi preso em flagrante, na noite de sábado (13), por abuso sexual contra uma adolescente, no município de Prainha, região do Baixo Amazonas do Pará. A Polícia Militar chegou até o homem, dentro de um motel com a jovem, após uma denúncia do Conselho Tutelar. O suposto agenciador da menina, que a trouxe da cidade Almeirim, também foi identificado e preso em flagrante. Em vídeos, a jovem é apresentada pelo idoso como "namorada". Ele produziu imagens com ela dentro do motel e num ambiente que parece ser um bar ou restaurante.

Os nomes e imagens dos suspeitos serão ocultados em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), já que assim, seria possível identificar a vítima que tem direito a ter a imagem preservada diante de uma situação de vulnerabilidade. À rádio Mirante, o tenente-coronel Eduardo Carvalho, comandante do 18º Batalhão de Polícia de Polícia Militar (BPM), explicou que os policiais atenderam ao pedido do Conselho Tutelar para averiguar uma possível situação de exploração sexual de menores. A equipe foi ao quarto onde estariam e o idoso estava com a menor.

A Polícia Civil investiga se o idoso e o agenciador estão envolvidos em outros possíveis crimes semelhantes. Num vídeo, o suspeito idoso aparecia numa academia e dava a entender que fazia exercícios para fazer sexo e aguentar maratonas de festas.

"Cabeça branca fazendo academia, para ficar em forma, para aguentar as meninas. Agora são duas por semana. Nesta semana vieram três, mas só fiquei com duas. O cabeça branca é forte. Garotas, vocês vão ver o galã em forma para aguentar quatro dias de piseiro", dizia no vídeo, que não há como saber quando foi gravado.

"Quando questionada, a menor disse que havia se deslocado do município de Almeirim, sendo agenciada por outro cidadão, para ter práticas de relações sexuais em Prainha. Diante dos fatos, as partes foram conduzidas à Polícia Civil e todo o atendimento foi prestado à menor", disse o tenente-coronel Eduardo Carvalho.