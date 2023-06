​Jovem morta no motel: Suspeito de feminicídio segue preso no hospital, diz PC

O mototaxista Samuel Ferreira da Silva, 35 anos, continua internado e preso no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua. O homem é suspeito de matar com 22 facadas a jovem Rayana Rocha Thomas, de 25, dentro de um quarto de motel, no bairro da Pedreira, em Belém. Após o crime, o homem teria tentado suicídio, desferindo algumas facadas em si mesmo na altura do peito. O grau de proximidade entre os dois ainda é um mistério para a família da jovem, que desconhecia a existência do suspeito na vida da vítima. Parentes querem justiça.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que continua investigando o caso, e o homem permanece no hospital. “A Polícia Civil informa que o caso é investigado sob sigilo pela Delegacia de Feminicídios e pela Divisão Especializada no Atendimento à Mulher, em Belém. O suspeito está custodiado no hospital após ser preso em flagrante pelo crime de feminicídio. Testemunhas estão sendo ouvidas”, diz o comunicado enviado à imprensa.

O corpo de Rayana foi enterrado na manhã desta quarta-feira (14), no Cemitério Parque das Palmeiras, em Marituba. No início da noite de hoje (14), um parente da jovem conversou com a reportagem de O Liberal, sem se identificar. Ele disse que, no momento, a família ainda busca entender quem era Samuel e o grau de proximidade entre ele e Rayana. Esse familiar também afirmou que, agora, os esforços se concentram em busca de justiça para o caso.

“A gente só quer justiça e que ele fique preso o resto da vida dele, porque a Rayana não mereceu isso que aconteceu com ela”, lamentou.

Relembre o caso

Na noite da última segunda-feira (12), Dia dos Namorados, Rayana Rocha Thomas, 25 anos, foi morta com 22 facadas. De acordo com informações repassadas por policiais militares do 1º Batalhão, que atenderam a ocorrência, o casal estava no quarto de número um. O gerente do estabelecimento teria escutado uma gritaria. Saiu procurando e identificou de onde vinha a confusão.

O gerente arrombou a porta do quarto e encontrou Rayana caída ao chão. Neste momento, Samuel estaria desferindo​​ as facadas em si mesmo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. A equipe médica constatou a morte de Rayana e socorreu o suspeito ao hospital. De acordo com os policiais que permaneceram no local do crime e faziam contato com os agentes que seguiam monitorando Samuel, o homem apresentava ferimentos superficiais na região do peito.

Os funcionários do motel constataram que a arma usada no crime não pertencia ao estabelecimento onde ocorreu o assassinato. A polícia acredita que Samuel tenha levado a faca consigo para o local e, possivelmente, planejou o assassinato da jovem antecipadamente. Até o momento, o grau de envolvimento entre Samuel e a vítima não foi esclarecido. A Polícia Civil é responsável pela investigação do caso.