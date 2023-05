Homem tem ataque de fúria por cobrança de pensão e atropela ex; outras duas pessoas ficaram feridas

Um homem foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio, em Goiânia-GO, por volta das 16h da última terça-feira (30), ao acelerar o carro contra sua ex-companheira. O caso ocorreu em uma farmácia onde a vítima, na ocasião, comprava medicamentos.

Uma equipe da Polícia Civil da região realizava vistorias na área quando percebeu a movimentação. Ao se depararem com a situação, fizeram a prisão em flagrante do agressor.

Além da ex-companheira, outras duas pessoas ficaram feridas. Segundo a autoridade, testemunhas afirmaram que o homem teria ameaçado a vítima de morte.

O motivo do ataque seria a cobrança de pensão alimentícia feita pela vítima, além das desavenças com relação à propriedade do veículo usado no crime.

*(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)