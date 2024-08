dois jovens morrem em acidente de trânsito na br-010, em mãe do rio

Dois jovens, um de 25 e outro de 19 anos, morreram em um acidente de trânsito na BR-010, em Mãe do Rio, no nordeste do Pará, nesta quinta-feira (15/8). Cada uma das duas vítimas, identificadas como Elismar Antônio de Souza Galdino Filho, o mais velho, e Fábio Ferreira da Silva, pilotava uma motocicleta. Segundo as autoridades, os dois, ao que tudo indica, estavam em alta velocidade no momento que conduziam os veículos. A delegacia de Mãe do Rio está investigando o caso, tratado pela Polícia Civil como "acidente fatal".

.

Até o momento, a polícia não esclareceu como o acidente ocorreu. Porém, conforme o portal BO Paragominas, Elismar e Fábio teriam batido contra um caminhão. O automóvel de carga passou pela cabeça das duas vítimas, que morreram na hora.

Ainda conforme o BO Paragominas, a suspeita da polícia é de que a dupla de motociclistas estava, supostamente, praticando um “racha” na rodovia. Para a redação integrada de O Liberal, a PC comunicou que: "apura as circunstâncias do acidente fatal. As vítimas foram identificadas como Elismar Antônio de Souza Galdino Filho, 25 anos, e Fábio Ferreira da Silva, 19 anos. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações, conduzidas pela delegacia de Mãe do Rio"