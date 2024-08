Motociclista que seguia na contramão morre em acidente de trânsito em Icoaraci

Um homem, que ainda não teve a identidade confirmada, morreu na tarde desta terça-feira (13), em um acidente de trânsito em Icoaraci. Ele pilotava uma motocicleta na contramão da rua Manoel Barata, quando foi atingido por um veículo que passava pela avenida São Roque, no bairro do Cruzeiro. A Polícia Militar do Pará (PMPA) confirmou a ocorrência.

De acordo com informações de testemunhas que registraram imagens do local e fizeram publicações nas redes sociais, o motociclista estava em alta velocidade. Alguns vídeos chegam a comentar que o motociclista vinha fugindo da polícia, pois estaria cometendo assaltos no bairro, porém, informações do 10º Batalhão, responsável pela área, desmentiram essas afirmações.

A PM foi acionada ao local para tomar as primeiras providências.