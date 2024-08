Homem é preso suspeito de crime de furto e receptação de motos em Ourilandia do Norte

Um homem suspeito em furto e receptação de motos roubadas foi preso em Ourilândia do Norte, no Sul do Pará, na tarde da última segunda-feira (12/08). Wenderson Sousa Costa é suspeito de participar de no mínimo cinco roubos de motocicletas nos últimos 45 dias. Durante a prisão de Wenderson, foram recuperadas quatro motos, devolvidas aos proprietários. Outros membros do possível bando especializado também estão sendo investigados.

Segundo o portal Fato Regional, Wenderson foi capturado de posse de uma moto com registro de furto. Somente durante o plantão dos policiais civis de Ourilândia, foram registrados três furtos de motos. Todos os casos pareciam ter o mesmo modus operandi. As equipes, com coordenação do delegado Elionai, deram início uma investigação rápida e diligências pelo município. Um dos veículos foi localizado na casa de Wenderson com sinais de repintura recente e com a numeração do chassi raspada.

Durante o interrogatório do suspeito e cruzamento de informações, na Delegacia de Ourilândia do Norte, levantou-se a suspeita de participação em outros crimes dessa natureza. Há a investigação sobre o crime de corrupção de menores. Outros coautores desses delitos estão sendo investigados. A Polícia Civil continua investigando a onda de furtos de veículos.

Após os procedimentos padrão, a motocicleta que estava com Wenderson foi periciada e devolvida à proprietária. Somente nesse mesmo plantão, ao todo, 4 motocicletas foram recuperadas e devolvidas pela equipe da PC de Ourilândia do Norte. Outras 3 pessoas já respondem por receptação dos demais veículos recuperados no plantão. O preso foi submetido a exame de corpo de delito e encontra-se à disposição do Poder Judiciário.

A Redação Integrada de O Liberal mantém o espaço aberto para a defesa do suspeito.