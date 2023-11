Três homens são presos por furtos de veículos, adulteração e receptação em Belém

Três homens foram presos em flagrante pela Polícia Civil do Pará após serem apontados como os principais suspeitos de integrar uma associação criminosa que cometia furtos de motocicletas, receptação e adulteração de sinais identificadores de veículos automotores na região metropolitana de Belém. A prisão ocorreu nesta quarta-feira (8), em operação da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DRFRVA), ligada à Divisão de Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRCO)./

VEJA MAIS

[[(standard.Article) PRF apreende veículo com registro de roubo/furto em Itaituba ]]

Conforme as autoridades, os crimes de furto e adulteração ocorriam em Belém e os veículos eram enviados para receptadores no interior do Estado. Durante a ação policial, foram recuperadas seis motocicletas, sendo três Honda Bros, uma Honda Twister CB 300 e duas Honda CG TITAN 150. Além disso, um Volkwagen Gol que era proveniente da ação criminosa foi apreendido. Também foram encontrados vários petrechos para adulteração de sinais identificadores de veículos automotores.

Os policiais civis relataram que um dos suspeitos chegou a apresentar um documento de identificação falso. No entanto, ele foi identificado e os agentes constataram que o homem era foragido da Justiça. O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante por falsa identidade e ainda foi autuado pelo mandado de prisão em aberto referente ao crime de roubo. Ele também vai responder por receptação e tráfico de drogas e cumprirá a pena de 16 anos de reclusão./ Os três suspeitos foram conduzidos à unidade policial para os procedimentos cabíveis, onde se encontram à disposição do Poder Judiciário./ A equipe da PC continua em diligências na identificação de outros integrantes da organização criminosa.