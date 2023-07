'Titica' é preso em flagrante ao tentar furtar veículo de policial em Marabá

Ronaldo Oliveira Melo foi preso, na madrugada de domingo (23), suspeito de envolvimento em diversos furtos a residências e estabelecimentos comerciais de Marabá, no sudeste do Pará. Ele é conhecido pelos apelidos de “Titica”, “Di Menor” e “Naldo”. O suspeito deve responder pela terceira vez por mais um furto qualificado. Com informações do Correio de Carajás.

“Titica” foi pego em flagrante, tentando furtar o veículo de um policial. O homem, de 43 anos, é marabaense, mas mora em Parauapebas, onde em 2019 foi preso por homicídio qualificado.

Ele foi apresentado na delegacia e deve responder pelo crime reincidente atrás das grades.