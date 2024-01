Duas mulheres são presas por furto e receptação no Marajó

Uma mulher identificada como ‘Cabelinho’ e outra que não teve o nome revelado foram presas em Breves, no Marajó, suspeitas de furto e receptação. O caso ocorreu na manhã de segunda-feira (22), após a vítima da situação relatar que teve itens da casa onde mora furtados por ‘Cabelinho’. A polícia Militar conseguiu capturar a suspeita e a outra que seria a compradora dos itens roubados.

VEJA MAIS

Após a vítima relatar o caso, os agentes iniciaram as buscas por ‘Cabelinho’, que seria reincidente em casos de furtos na área. A Central de Atendimento informou que a suspeita teria sido vista na Rua Dom Pedro I. Ao fazer uma ronda no local, os agentes encontraram a mulher. Ela chegou a admitir para a equipe que seria a autora do crime e confessou quem seria a outra pessoa que comprou os itens. Além disso, também informaram o local onde os itens estavam. As duas mulheres foram detidas e encaminhadas até a delegacia de Polícia Civil.

Segundo a PM, a mulher teria devolvido os itens furtados sem apresentar resistência. Logo depois, as duas foram encaminhadas para a delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. Os agentes relataram que ‘Cabelinho’ seria acostumada a cometer furtos na área. Ela, inclusive, já teria sido filmada por câmeras de segurança.