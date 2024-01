Oito pessoas são presas por furto, organização criminosa e porte ilegal de arma em Itaituba

Oito pessoas foram presas pelos crimes de furto qualificado, organização criminosa e porte ilegal de arma em Itaituba, região do sudoeste paraense, na última quarta-feira (17). A ação da Polícia Civil ocorreu após uma denúncia de que o sinal de uma empresa de telefonia móvel havia sido suprimido em vários pontos do bairro Bela Vista. Em diligências no local, foi constatado que um grupo de pessoas estava furtando os fios que pertenciam à empresa.

Segundo as investigações, os suspeitos, que se passavam por funcionários da empresa, utilizavam um veículo para transportar o material furtado. Durante a abordagem, os agentes encontraram uma arma dentro do automóvel e a apreender​am.

Outros 500 metros de fio foram localizados em uma chácara, localizada na zona rural de Itaituba, e devolvidos à empresa. Os oito suspeitos autuados foram presos em flagrante e conduzidos até a unidade policial para cumprirem os procedimentos de praxe, onde deverão seguir à disposição da Justiça.