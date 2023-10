Homens são flagrados roubando fios de energia elétrica, no Guamá

Um vídeo que mostra dois homens furtando fiações elétricas próximo a um poste de energia, no bairro do Guamá, em Belém, ganhou grande repercussão na web. Segundo o que mostra as imagens, o caso na Avenida José Bonifácio, esquina com a rua dos Mundurucus, logo nas primeiras horas do dia. A ousadia dos criminosos foi o que mais chamou atenção das pessoas que presenciaram tudo.

Segundo o que é descrito no vídeo, os dois homens que fazem o roubo são moradores de rua e usuários de drogas que vivem pela área. Além disso, ambos também estariam utilizando tornozeleira eletrônica. O vídeo mostra um dos homens pendurado nos fios elétricos enquanto utiliza uma arma branca, aparentemente uma faca, para cortar o fio. No chão, está o comparsa aguardando para auxiliar no roubo após uma parte dos fios ser cortada. Assim que conclui o roubo, o homem usa o poste para conseguir descer da fiação.

A pessoa que grava a situação diz que os suspeitos já teria cometido outros roubos e furtos semelhantes pela área. Ousados, os dois homens não se importam de estarem sendo gravados e continuam a prática criminosa. Após cortarem uma grande quantidade de fios, os dois homens vão embora tranquilamente.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou nota das Polícia Militar e Civil e aguarda retorno.