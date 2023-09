Homem é preso por furto de câmeras de monitoramento no bairro de São Brás, em Belém

​Um homem, que não teve identidade revelada, foi preso em flagrante na manhã desta sexta-feira (29) pelo furto de duas câmeras de monitoramento, no bairro de São Brás, em Belém.

Segundo informações da Polícia Civil, a vítima compareceu à Seccional Urbana de São Brás, afirmando que o suspeito teria furtado os equipamentos na madrugada do mesmo dia e cedeu as imagens do homem aos policiais.

VEJA MAIS

Após uma breve investigação, a equipe conseguiu localizar o endereço do investigado e efetuou diligências no​ local.

A entrada dos agentes foi autorizada pela proprietária, momento em que as câmeras foram recuperadas e restituídas à vítima. O homem foi preso em flagrante, encaminhado para as medidas cabíveis e segue, agora, à disposição da justiça.