Homem é preso após furto de cabos elétricos em Castanhal

Um homem identificado apenas pelo prenome André foi preso na madrugada desta sexta-feira (25), em Castanhal, nordeste paraense, após ter sido flagrado furtando cabos elétricos de uma empresa de rastreamento.

Responsáveis pela empresa flagraram o homem pelas câmeras de segurança. A Polícia Militar foi acionada, por volta das 4h50, para averiguar a ocorrência e constatou o crime.

André foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis ao flagrante. Em seguida, ele foi encaminhado à Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), onde segue à disposição do Poder Judiciário.

Pena aumentada

No dia 9 deste mês, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou projeto que aumenta as penas para crimes de furto, roubo e receptação de fios, cabos ou equipamentos usados no fornecimento de energia elétrica, telefonia ou transmissão de dados (PL 4.997/2019). A proposta seguirá para a análise da Câmara dos Deputados, a menos que haja um recurso pedindo uma nova análise pelo Plenário do Senado.​

O projeto, do senador Lucas Barreto (PSD-AP), impõe penas de 3 a 8 anos aos crimes de furto; aumenta em um terço até a metade a pena imposta no caso de roubo, que pelo Código Penal inicialmente deve ser entre 4 a 10 anos de reclusão; e determina penas mais graves à receptação desses itens.